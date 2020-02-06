Больше 48 тысяч звонков поступило в службу спасения за январь

Из них: 978 раз вызывали пожарных, 4646 - полицию, 7490 – скорую, 301 – службу газа.

В январе операторы региональной системы-112 приняли и обработали 48392 звонка и сообщения от населения, проинформировала пресс-служба МЧС в среду, 5 февраля.

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