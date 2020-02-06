Жулики уговорами выманили у пенсионерки 135 тысяч

Неизвестный позвонил пожилой жительнице Обнинска и сообщил, что ей полагается компенсация за некачественные медпрепараты, но нужно оплатить ряд услуг.

Пенсионерка ответила, что никакие выплаты ей не нужны, и платить она не будет.

Тогда жулик стал убеждать жертву, что перечисленные женщиной деньги обязательно ей вернут вместе с компенсацией, и что курьер с выплатой уже в пути.

Пенсионерка поддалась на уговоры и перевела деньги. Через некоторое время злоумышленник позвонил снова и сообщил, что нужно произвести еще одну оплату.

Тогда потерпевшая поняла, что ее обманули, и повесила трубку.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба МВД в среду, 5 февраля.

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