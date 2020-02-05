Должница заплатила 100 тысяч, чтобы слетать в Таиланд

Жительнице Кирова назначили штраф в 100 тысяч рублей за то, что она продала несовершеннолетнему несколько бутылок пива и бутылку водки.

Женщина оплачивать штраф не стала, и приставы запретили ей выезд за границу.

Узнав об ограничении, должница буквально примчалась в отдел судебных приставов и на месте оплатила административный штраф, сообщила пресс-служба УФССП в среду, 5 февраля.

Оказалось, что кировчанка запланировала отдых в Таиланде, оплатила путевку, и вылет был назначен на ближайшее время.

Фото: Pixabay.com