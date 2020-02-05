Грабитель напал на пенсионерку возле лифта

Ранее судимый 29-летний житель Боровского района ограбил пенсионерку из Обнинска, когда та зашла в подъезд своего дома и подошла к лифту.
Незнакомец выхватил из рук женщины сумку и убежал.
Стражи порядка задержали преступника, сообщила пресс-служба МВД в среду, 5 февраля.
Правонарушитель показал, где спрятал чужую сумку и сообщил, что потратил найденные там 4 тысячи рублей.
Мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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