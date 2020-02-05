Грабитель напал на пенсионерку возле лифта

Ранее судимый 29-летний житель Боровского района ограбил пенсионерку из Обнинска, когда та зашла в подъезд своего дома и подошла к лифту.

Незнакомец выхватил из рук женщины сумку и убежал.

Стражи порядка задержали преступника, сообщила пресс-служба МВД в среду, 5 февраля.

Правонарушитель показал, где спрятал чужую сумку и сообщил, что потратил найденные там 4 тысячи рублей.

Мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.