Обнинская лыжница завоевала 2 серебряных медали

Кроме того, калужанка вошла в пятерку сильнейших спортсменов на дистанции 10 километров свободным стилем и 10 километров классическим стилем.

Дарья завоевала 2 серебряных медали в спринте (свободный стиль) и в эстафете (4х3 км), сообщила пресс-служба спортшколы во вторник, 4 февраля.

Воспитанница СШОР «Квант», мастер спорта международного класса, Дарья Сторожилова приняла участие в чемпионате Северо-Западного Федерального округа по лыжным гонкам.

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