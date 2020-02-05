Полиция предупреждает: мошенники используют подменные номера

Полицейские проанализировали оперативную информацию и предположили, что мошенники станут чаще использовать сервисы по подмене телефонных номеров.
Об этом сообщила пресс-служба МВД в среду, 5 февраля.
Были случаи, когда потерпевшим поступал звонок с номера дежурной части МВД и незнакомцы представлялись сотрудниками полиции.
Гражданам сообщали, что преступники пытались списать деньги с их счета, и данная информация передана в службу безопасности банка.
Затем звонил лжесотрудник кредитной организации, который выведывал у клиента конфиденциальную информацию, после чего со счета жертвы списывались деньги.
Стражи порядка рекомендуют выяснять фамилию и должность звонящего, после чего самостоятельно перезванивать в организацию, сотрудником которой представился незнакомец.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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