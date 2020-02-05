Полиция предупреждает: мошенники используют подменные номера

Полицейские проанализировали оперативную информацию и предположили, что мошенники станут чаще использовать сервисы по подмене телефонных номеров.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в среду, 5 февраля.

Были случаи, когда потерпевшим поступал звонок с номера дежурной части МВД и незнакомцы представлялись сотрудниками полиции.

Гражданам сообщали, что преступники пытались списать деньги с их счета, и данная информация передана в службу безопасности банка.

Затем звонил лжесотрудник кредитной организации, который выведывал у клиента конфиденциальную информацию, после чего со счета жертвы списывались деньги.

Стражи порядка рекомендуют выяснять фамилию и должность звонящего, после чего самостоятельно перезванивать в организацию, сотрудником которой представился незнакомец.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.