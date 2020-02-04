Бывшие супруги не могли поделить стиралку и сушилку

Жители Людиново зашли в тупик после развода: самостоятельно бывшие супруги не могли поделить совместно нажитое имущество.

Точку в разногласиях поставил суд, обязав оставить бывшей супруге стиральную машину, комод, шкаф-стенку, утюг и сушилку для белья.

Исполнительное производство было возбуждено в местном отделе судебных приставов.

Так как экс-супруг не спешил возвращать вещи, приставы вместе с женщиной выехали к должнику и проконтрролировали передачу имущества.

Фото: pxhere.com.