Бывшие супруги не могли поделить стиралку и сушилку

Жители Людиново зашли в тупик после развода: самостоятельно бывшие супруги не могли поделить совместно нажитое имущество.
Точку в разногласиях поставил суд, обязав оставить бывшей супруге стиральную машину, комод, шкаф-стенку, утюг и сушилку для белья.
Исполнительное производство было возбуждено в местном отделе судебных приставов.
Так как экс-супруг не спешил возвращать вещи, приставы вместе с женщиной выехали к должнику и проконтрролировали передачу имущества.
Фото: pxhere.com.
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