Обнинские спортсмены привезли медали из Тарусы и Торжка

В Тарусе прошло первенство Калужской области по самбо. В нем приняло участие более 300 спортсменов, сообщили в администрации Обнинска.

Призовые места завоевали спортсмены из спортивной школы олимпийского резерва «Держава»: юные самбисты привезли золото и бронзу.

А в Торжке состоялся Всероссийский турнир по дзюдо, в котором участвовали более 450 человек. И вновь обнинские спортсмены завоевали медали высшей пробы.

Фото: администрация Обнинска.



