Парень угнал «пятерку», но доехал до кювета

Жительница Козельского района обратилась в полицию с заявленем об угоне своего автомобиля.

Как рассказали в областном УМВД, «пятерку» обнаружили в кювете автодороги Козельск – Сосенский. У машины был поврежден бампер.

Позже удалось задержать и подозреваемого: это местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление.

Молодой человек объяснил, что гулял по ночному Козельску и с легкостью вскрыл припаркованный автомобиль. Решил прокатиться, но не справился с управлением.

Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы за угон.

Фото: УМВД России по Калужской области.