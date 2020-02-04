Парень угнал «пятерку», но доехал до кювета

Жительница Козельского района обратилась в полицию с заявленем об угоне своего автомобиля.
Как рассказали в областном УМВД, «пятерку» обнаружили в кювете автодороги Козельск – Сосенский. У машины был поврежден бампер.
Позже удалось задержать и подозреваемого: это местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление.
Молодой человек объяснил, что гулял по ночному Козельску и с легкостью вскрыл припаркованный автомобиль. Решил прокатиться, но не справился с управлением.
Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы за угон.
Фото: УМВД России по Калужской области.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!