В Обнинске раскрыли летний грабеж

Грабеж, совершенный в июле 2019 года, раскрыли обнинские оперативники.
Как рассказали в областном УМВД, местный житель шел в вечернее время по улице Энгельса, когда внезапно к нему подбежал неизвестный и выхватил из рук сумку. О случившемся потерпевший сообщил в дежурную часть полиции.
Подозреваемым оказался местный житель, проживающий в одном из садоводческих товариществ. Задержанный уже дал признательные показания и сознался в содеянном. Как пояснил молодой человек, сумку он выбросил, а деньги потратил на личные нужды.
За кражу мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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