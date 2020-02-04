В Обнинске раскрыли летний грабеж

Грабеж, совершенный в июле 2019 года, раскрыли обнинские оперативники.

Как рассказали в областном УМВД, местный житель шел в вечернее время по улице Энгельса, когда внезапно к нему подбежал неизвестный и выхватил из рук сумку. О случившемся потерпевший сообщил в дежурную часть полиции.

Подозреваемым оказался местный житель, проживающий в одном из садоводческих товариществ. Задержанный уже дал признательные показания и сознался в содеянном. Как пояснил молодой человек, сумку он выбросил, а деньги потратил на личные нужды.

За кражу мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.

Фото: УМВД России по Калужской области.