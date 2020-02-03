Пешеход попал под колеса автофургона в Малоярославце

По информации пресс-службы регионального МЧС около 18:30 вечера в понедельник, 3 февраля, спасателям поступило сообщение о ДТП в Малоярославце.
Автофургон «Пежо» сбил пешехода на улице Московской.
Насколько серьезные травмы получил пострадавший, не сообщается.
На месте происшествия работали 9 человек: спасатели, инспекторы ДПС, бригада медиков скорой помощи.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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