Пешеход попал под колеса автофургона в Малоярославце

На месте происшествия работали 9 человек: спасатели, инспекторы ДПС, бригада медиков скорой помощи.

По информации пресс-службы регионального МЧС около 18:30 вечера в понедельник, 3 февраля, спасателям поступило сообщение о ДТП в Малоярославце.

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