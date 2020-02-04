Спасатели обошли с проверками 6 тысяч домов

В рамках профилактической акции «Жилье» спасателями было проведено более 6 тысяч адресных подворовых обходов, обучено 7 285 тысяч человек, сообщила пресс-служба МЧС в понедельник, 3 февраля.

Многодетные семьи, находящиеся в неблагополучной ситуации, на безвозмездной основе были оборудованы автономными дымовыми пожарными извещателями.

За все время проведения акции 325 таких семей получили бесплатные устройства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.