Преступники заплатят за лечение своих жертв

Кировская межрайонная прокуратура выявила три преступления, в результате которых пострадавшим потребовалось лечение в больнице.
Сумма расходов составила порядка 100 тысяч рублей.
Прокуроры обратились в суд с исками о взыскании этих средств с лиц, совершивших преступление.
Требования были удовлетворены в полном объеме, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 3 февраля.
Исполнительные листы направили приставам.
Фото: Pixabay.com.
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