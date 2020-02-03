Преступники заплатят за лечение своих жертв

Кировская межрайонная прокуратура выявила три преступления, в результате которых пострадавшим потребовалось лечение в больнице.

Сумма расходов составила порядка 100 тысяч рублей.

Прокуроры обратились в суд с исками о взыскании этих средств с лиц, совершивших преступление.

Требования были удовлетворены в полном объеме, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 3 февраля.

Исполнительные листы направили приставам.

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