Приставы собрали 150 миллионов зарплатных долгов

Региональное УФССП сообщило в понедельник, 3 февраля, об итогах работы судебных приставов по сбору зарплатных долгов за прошедший год.

Всего в Управление поступило 5 352 исполнительных производств, по которым силовики взыскали около 150 миллионов рублей, что на 50 миллионов больше, чем в 2018 году.

При этом по 169 делам было арестовано имущество организаций-должников и передано на оценку и реализацию.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.