Приставы собрали 150 миллионов зарплатных долгов

Региональное УФССП сообщило в понедельник, 3 февраля, об итогах работы судебных приставов по сбору зарплатных долгов за прошедший год.
Всего в Управление поступило 5 352 исполнительных производств, по которым силовики взыскали около 150 миллионов рублей, что на 50 миллионов больше, чем в 2018 году.
При этом по 169 делам было арестовано имущество организаций-должников и передано на оценку и реализацию.
Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.
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