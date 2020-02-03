42-летний боровчанин украл мобильник с витрины магазина

Сотрудники одного из магазинов в Обнинске обнаружили, что с витрины пропал мобильный телефон стоимостью 8 тысяч рублей.

Представители торговой точки обратились в полицию.

По камерам видеонаблюдения удалось установить, что кражу совершили в октябре прошлого года, сообщила пресс-служба МВД.

Стражи порядка задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 42-летний житель Боровского района.

Мужчина признался, что похищенный телефон продал, а деньги потратил.

Правонарушителю грозит до 2 лет тюрьмы.

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