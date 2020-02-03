Более 700 осужденных прошли геномную регистрацию за год

Пресс-служба областного УФСИН сообщила в понедельник, 3 февраля, об итогах геномной регистрации калужских осужденных за прошедший год.
По данным ведомства, в 2019 году банк данных МВД пополнился более 700 образцами ДНК от осужденных.
В первую очередь процедуре подвергли людей, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за преступления против половой неприкосновенности.
Фото: Pixabay.com
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