Более 700 осужденных прошли геномную регистрацию за год

Пресс-служба областного УФСИН сообщила в понедельник, 3 февраля, об итогах геномной регистрации калужских осужденных за прошедший год.

По данным ведомства, в 2019 году банк данных МВД пополнился более 700 образцами ДНК от осужденных.

В первую очередь процедуре подвергли людей, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за преступления против половой неприкосновенности.

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