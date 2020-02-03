Юные калужане вошли в десятку сильнейших на соревнованиях в Италии

Накануне в Италии стартовали крупные детско-юношеские соревнования по горнолыжному спорту на Кубок «Альпе Симбра».
В состязаниях принимают участие около 300 участников более чем из 23 стран.
В слаломе 15-летний калужанин Артём Жоголев пробился на почётное четвёртое место, показав лучшее время во втором заезде.
13-летний Дмитрий Чудный занял 7-е место и в слаломе, и в слаломе-гиганте, сообщила пресс-служба областного минспорта в понедельник, 3 февраля.
Фото: Министерство спорта Калужской области.
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