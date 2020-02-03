Больше 6 тысяч калужан заболело ОРВИ за неделю

Региональный Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 3 февраля, о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом за прошедшую неделю.

Всего по области к медикам обратилось 6 358 больных, из них у 20 выявили грипп (16 – в Калуге, 3 – в Думиничском районе, 1 – в Малоярославецком), остальным поставили диагноз - ОРВИ.

По данным аккредитованного лабораторного центра в области циркулируют сезонные варианты гриппа: тип А и тип В.

По данным Управления образования в Калуге частично отменены занятия в 11 школах, в Жиздринском и Кировском районах закрыто по 1 классу в 1 школе.

В Людиновском районе 1 школа закрыта полностью и в 1 школе - 1 класс.

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