Туляк обокрал козельский автосервис

Калужские полицейские задержали 52-летнего ранее судимого жителя Тульской области по подозрению в краже.

Мужчина ранее работал в одном из автосервисов в Козельском районе.

По версии полицейских, подозреваемый ночью проник в помещение, сложил имущество на 82 тысячи рублей в чужую «Ниву» и уехал к себе на малую родину.

Преступнику грозит до 5 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 3 февраля.

Фото: Pixabay.com.