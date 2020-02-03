Туляк обокрал козельский автосервис

Калужские полицейские задержали 52-летнего ранее судимого жителя Тульской области по подозрению в краже.
Мужчина ранее работал в одном из автосервисов в Козельском районе.
По версии полицейских, подозреваемый ночью проник в помещение, сложил имущество на 82 тысячи рублей в чужую «Ниву» и уехал к себе на малую родину.
Преступнику грозит до 5 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 3 февраля.
Фото: Pixabay.com.
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