Два жилых дома сгорело за сутки в области

За прошедшие сутки на территории области произошло два пожара в жилых домах, сообщила пресс-служба МЧС.
Около 17:30 вечера в субботу, 1 февраля, спасателям сообщили о горящем доме в деревне Бордыкино Сухиничского района.
В 2-11 ночи на воскресенье огнеборцы выехали на тушение полыхающего частного дома на улице Бакунина в Людиново.
Оба пожара потушили, никто не пострадал.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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