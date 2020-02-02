Два жилых дома сгорело за сутки в области

За прошедшие сутки на территории области произошло два пожара в жилых домах, сообщила пресс-служба МЧС.

Около 17:30 вечера в субботу, 1 февраля, спасателям сообщили о горящем доме в деревне Бордыкино Сухиничского района.

В 2-11 ночи на воскресенье огнеборцы выехали на тушение полыхающего частного дома на улице Бакунина в Людиново.

Оба пожара потушили, никто не пострадал.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.