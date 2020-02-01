Мужчина отоварился на 6 тысяч по чужой карте

Жительница Малоярославецкого района выронила на улице свою кредитку, которую нашел безработный 33-летний мужчина.
Гражданин, недолго думая, накупил в пяти разных супермаркетах продуктов и выпивки на 6 тысяч рублей.
Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в полицию.
Стражи порядка установили личность и местонахождение подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 1 февраля.
Мужчина в содеянном раскаялся и пообещал возместить ущерб.
Правонарушителю грозит до 2 лет тюрьмы за мошенничество с использованием электронных средств платежа.
Фото: Pixabay.com
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