Мужчина отоварился на 6 тысяч по чужой карте

Правонарушителю грозит до 2 лет тюрьмы за мошенничество с использованием электронных средств платежа.

Мужчина в содеянном раскаялся и пообещал возместить ущерб.

Стражи порядка установили личность и местонахождение подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 1 февраля.

Гражданин, недолго думая, накупил в пяти разных супермаркетах продуктов и выпивки на 6 тысяч рублей.

Жительница Малоярославецкого района выронила на улице свою кредитку, которую нашел безработный 33-летний мужчина.

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