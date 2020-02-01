Пожарные потушили горящие сараи в Калуге и Людиново

В пятницу, 31 января, в 21:43 спасателям на пульт поступило сообщение о пожаре в Калуге.

Загорелась хозпостройка в частном домовладении на улице Черносвитинской.

На месте происшествия работали 12 человек и 3 спецмашины.

В 2:21 ночи в субботу, 1 февраля, спасатели получили сообщение о горящем сарае в Людиново.

Там полыхающую постройку тушили 7 огнеборцев.

В результате пожаров пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.