Пожарные потушили горящие сараи в Калуге и Людиново

В пятницу, 31 января, в 21:43 спасателям на пульт поступило сообщение о пожаре в Калуге.
Загорелась хозпостройка в частном домовладении на улице Черносвитинской.
На месте происшествия работали 12 человек и 3 спецмашины.
В 2:21 ночи в субботу, 1 февраля, спасатели получили сообщение о горящем сарае в Людиново.
Там полыхающую постройку тушили 7 огнеборцев.
В результате пожаров пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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