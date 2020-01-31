Орнитологи поделились необычными наблюдениями

В конце декабря - начале января ученые и любители проводили учет зимующих птиц.

В этом году не было встречено ни одного дневного или ночного хищника, сообщили специалисты нацпарка «Угра».

Также зоологи отметили, что из-за низкого урожая семян не было клестов.

Особенностью теплой зимы стало и то, что на Угре, которая совсем не замерзла, была замечена стайка крякв.

За время наблюдений ученые зарегистрировали 34 вида зимующих птиц.

Фото: национальный парк «Угра».