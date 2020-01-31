Орнитологи поделились необычными наблюдениями

В конце декабря - начале января ученые и любители проводили учет зимующих птиц.
В этом году не было встречено ни одного дневного или ночного хищника, сообщили специалисты нацпарка «Угра».
Также зоологи отметили, что из-за низкого урожая семян не было клестов.
Особенностью теплой зимы стало и то, что на Угре, которая совсем не замерзла, была замечена стайка крякв.
За время наблюдений ученые зарегистрировали 34 вида зимующих птиц.
Фото: национальный парк «Угра».
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