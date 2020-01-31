Бесплатных лекарств не хватило из-за новых больных

Жительница Товаркова, страдающая сахарным диабетом, пожаловалась омбудсмену, что в аптеке ей перестали бесплатно выдавать лекарство.

Выяснилось, что многие жители поселка столкнулись с аналогичной проблемой.

Уполномоченный обратился к министру здравоохранения области, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 31 января.

Чиновник пояснил, что временное отсутствие медикаментов было связано с обеспечением вновь выявленных пациентов и из-за долгой процедуры закупки.

Министр заверил, что все необходимые лекарства уже поставлены на склад и отгружаются в аптеки для обеспечения больных.

Фото: Pixabay.com