Бесплатных лекарств не хватило из-за новых больных

Жительница Товаркова, страдающая сахарным диабетом, пожаловалась омбудсмену, что в аптеке ей перестали бесплатно выдавать лекарство.
Выяснилось, что многие жители поселка столкнулись с аналогичной проблемой.
Уполномоченный обратился к министру здравоохранения области, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 31 января.
Чиновник пояснил, что временное отсутствие медикаментов было связано с обеспечением вновь выявленных пациентов и из-за долгой процедуры закупки.
Министр заверил, что все необходимые лекарства уже поставлены на склад и отгружаются в аптеки для обеспечения больных.
Фото: Pixabay.com
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