57-летний людиновец получил 9 лет за пьяное убийство

57-летний житель Людиновского района в пьяной ссоре два раза ударил ножом в грудь своего товарища, отчего тот скончался.

Мужчина свою вину признал, но утверждал, что оборонялся от нападения.

Суд назначил преступнику 9 лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 31 января.

Осужденный подал апелляцию, однако Калужский областной суд согласился с мнением прокурора и оставил приговор без изменения.

Фото: Pixabay.com