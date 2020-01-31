57-летний людиновец получил 9 лет за пьяное убийство

57-летний житель Людиновского района в пьяной ссоре два раза ударил ножом в грудь своего товарища, отчего тот скончался.
Мужчина свою вину признал, но утверждал, что оборонялся от нападения.
Суд назначил преступнику 9 лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 31 января.
Осужденный подал апелляцию, однако Калужский областной суд согласился с мнением прокурора и оставил приговор без изменения.
Фото: Pixabay.com
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