Приставы проконтролировали директоров детских садов

По решению суда руководители двух детских садов в Боровском районе должны были оснастить медкабинеты в своих дошкольных учреждениях.
Приставы связались с директорами и известили, в какой срок нужно выполнить постановление, чтобы избежать применения принудительных мер.
Управленцы приобрели необходимое оборудование и направили соответствующие документы сотрудникам ведомства.
Исполнительные производства были закрыты, сообщила пресс-служба УФССП в пятницу, 31 января.
Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!