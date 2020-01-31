Приставы проконтролировали директоров детских садов

По решению суда руководители двух детских садов в Боровском районе должны были оснастить медкабинеты в своих дошкольных учреждениях.

Приставы связались с директорами и известили, в какой срок нужно выполнить постановление, чтобы избежать применения принудительных мер.

Управленцы приобрели необходимое оборудование и направили соответствующие документы сотрудникам ведомства.

Исполнительные производства были закрыты, сообщила пресс-служба УФССП в пятницу, 31 января.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.