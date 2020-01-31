Новые мусоровозы закупили для Калуги

Калужский региональный экологический оператор закупил 32 единицы спецтехники: 20 мусоровозов различной модификации и 12 погрузчиков.

Машины будут использоваться для уборки мусора в областном центре и Ферзиковском районе, сообщила пресс-служба министерства строительства и ЖКХ.

30 января, в четверг, состоялся смотр новой техники, в котором принял участие замминистра.

Поставка спецтехники завершится в марте, но первые машины приступят к работе уже в феврале.

Фото: министерство строительства и ЖКХ Калужской области.