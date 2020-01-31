Деревенский житель разобрал чужой трактор

В одной из деревень Жиздринского района 36-летний местный житель приметил бесхозный трактор.
Мужчина в течение двух месяцев снимал с машины различные запчасти и сдавал в скупку.
Неожиданно объявился владелец сельхозтехники. Хозяин трактора обнаружил пропажу деталей и обратился в полицию.
Стражи порядка задержали подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 31 января.
Правонарушителю грозит до 2 лет тюрьмы.
Фото: Pixabay.com
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