Деревенский житель разобрал чужой трактор

Правонарушителю грозит до 2 лет тюрьмы.

Неожиданно объявился владелец сельхозтехники. Хозяин трактора обнаружил пропажу деталей и обратился в полицию.

Мужчина в течение двух месяцев снимал с машины различные запчасти и сдавал в скупку.

В одной из деревень Жиздринского района 36-летний местный житель приметил бесхозный трактор.

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