Белорусские сыры и говядину проверят как следует

Региональное Управление Россельхознадзора сообщило о том, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в связи с выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении некоторых белорусских продуктов.
Речь идет о говядине и сырах двух производителей.
Теперь им уделят особое внимание.
Фото: pxhere.com.
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