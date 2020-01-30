Дебошира осудили за драку с полицейским

Сухиничский районный суд вынес обвинительный приговор 42-летнему местному жителю.

Мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее обвиняемый был осужден за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что в октябре 2019 года он был доставлен в дежурную часть для разбирательств, но агрессивный мужчина дважды ударил полицейского в грудь и шею.

Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно.

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