Дебошира осудили за драку с полицейским

Сухиничский районный суд вынес обвинительный приговор 42-летнему местному жителю.
Мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.
Ранее обвиняемый был осужден за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.
Установлено, что в октябре 2019 года он был доставлен в дежурную часть для разбирательств, но агрессивный мужчина дважды ударил полицейского в грудь и шею.
Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно.
Фото: pexels.com.
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