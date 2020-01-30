Мужчина украл собственное наследство

Жительница Кировского района обратилась в полицию с заявлением о краже автоприцепа с придомовой территории. Также пропали бензотриммер, и две ванны-чугунная и металлическая.
Как рассказали в областном УМВД, оперативники установили личность подозреваемого: им оказался родственник потерпевшей.
Он сознался в содеянном и сообщил, что имеет право на украденное имущество по наследству.
Часть похищенного он продал,а деньги потратил.
Ведется следствие.
Фото: pxhere.com.
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