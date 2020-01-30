Мужчина украл собственное наследство

Жительница Кировского района обратилась в полицию с заявлением о краже автоприцепа с придомовой территории. Также пропали бензотриммер, и две ванны-чугунная и металлическая.

Как рассказали в областном УМВД, оперативники установили личность подозреваемого: им оказался родственник потерпевшей.

Он сознался в содеянном и сообщил, что имеет право на украденное имущество по наследству.

Часть похищенного он продал,а деньги потратил.

Ведется следствие.

Фото: pxhere.com.