Пригороды Калуги останутся без света

С 09-00 до 17-00:

Во временном промежутке с 09-00 до 17-00 (оперативные переключения на 30 минут):

С 08-30 до 17-00:

Из-за ремонтных работ сегодня, 30 января, некоторые районы Калуги останутся без света, сообщили в горуправе.

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