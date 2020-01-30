Пригороды Калуги останутся без света

Из-за ремонтных работ сегодня, 30 января, некоторые районы Калуги останутся без света, сообщили в горуправе.
С 08-30 до 17-00:
Во временном промежутке с 09-00 до 17-00 (оперативные переключения на 30 минут):
- Тимашово,
- Ермолово,
- ул. Ермоловская,
- СНТ Зеленая Горка,
- СНТ Машзавод,
- СНТ Автомобилист,
- Калугастроймонтаж,
- жд Юрьева,
- Мелиораторов.
С 09-00 до 17-00:
- проезд Колхозный 14-26; 21-39;
- пер.Труда 7-18,15а;
- пер.Брусничный 2, 14, 16,18;
- пер.Колхозный 25, 31,43;
- ул.Колхозная 11/47,26,28;
- ул.Рубежная
- Новоселки (частично),
- Фетинино (частично),
- Большие Козлы (частично),
- Мирный (частично),
- Рожки (частично);
- ЦРП-АЗСМ,
- ул. Прохладная,
- Сибирьлеспром,
- СМУ-3.
Опубликовано: 30.01.2020 08:51 229