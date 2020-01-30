Из-за потасовки на дороге уволили обнинского водителя

Шоферы 13-го и 3-го маршрутов в Обнинске что-то не поделили и устроили потасовку прямо на дороге, сообщил портал Obninsk.Name.

В итоге в этот же день водитель, который перевозил людей по 3-му маршруту, был уволен.

Его наниматель рассказал, что не позволит устраивать гонки и вытаскивать друг друга из салона на глазах у пассажиров.

Машину отправили на стоянку, где она ожидает появления нового шофера.

Фото: Obninsk.Name.