Дети нарисуют экологию

Всех, кто не равнодушен к природе своего края, приглашают принять участие в конкурсе рисунков в рамках Всероссийского проекта «Экология глазами детей».
Желающим принять участие в конкурсе необходимо заполнить заявку до 8 декабря этого года.
Предусмотрены номинации в следующих возрастных категориях:
- младшая возрастная категория от 3 до 7 лет:
- средняя возрастная категория от 8 до 12 лет:
- старшая возрастная категория от 13 до 16 лет.
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