Дети нарисуют экологию

Всех, кто не равнодушен к природе своего края, приглашают принять участие в конкурсе рисунков в рамках Всероссийского проекта «Экология глазами детей».

Желающим принять участие в конкурсе необходимо заполнить заявку до 8 декабря этого года.

Предусмотрены номинации в следующих возрастных категориях:

- младшая возрастная категория от 3 до 7 лет:

- средняя возрастная категория от 8 до 12 лет:

- старшая возрастная категория от 13 до 16 лет.