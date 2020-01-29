В «Калужских засеках» задержали браконьеров

Инспекторы службы охраны заповедника «Калужские засеки» задержали двух браконьеров, решивших поохотиться в охранной зоне заповедника и национального парка «Орловское полесье».

По свежему снегу госинспекторы смогли оперативно найти охотников, добыть зверя задержанные не успели. При себе у нарушителей было два охотничьих ружья и две охотничьи собаки.

При этом у охотников не было разрешительных документов. Сами они оказались жителями Болхова.

На месте составлены протоколы об административном правонарушении.

Фото: «Калужские засеки».