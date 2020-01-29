Три матери смухлевали с маткапиталом

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл вынес обвинительный приговор трем жительницам Бабынинского района, которые смошенничали с материнским капиталом.
Как рассказали в областной прокуратуре, женщины вступили в преступный сговор, чтобы обналичить средства маткапитала.
В Пенсионный фонд они предоставили заведомо ложные документы о приобретении земельного участка для строительства дома в Республике Марий Эл.
Суд учел, что у обвиняемых маленькие дети, и они раскаялись в содеянном. Двух женщин он приговорил к полутора годам лишения свободы условно, третью-к двум с половиной годам также условно.
Кроме того они возместили более 800 тысяч рублей материального ущерба, нанесенного Пенсионному Фонду.
Фото: прокуратура Калужской области.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!