Три матери смухлевали с маткапиталом

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл вынес обвинительный приговор трем жительницам Бабынинского района, которые смошенничали с материнским капиталом.

Как рассказали в областной прокуратуре, женщины вступили в преступный сговор, чтобы обналичить средства маткапитала.

В Пенсионный фонд они предоставили заведомо ложные документы о приобретении земельного участка для строительства дома в Республике Марий Эл.

Суд учел, что у обвиняемых маленькие дети, и они раскаялись в содеянном. Двух женщин он приговорил к полутора годам лишения свободы условно, третью-к двум с половиной годам также условно.

Кроме того они возместили более 800 тысяч рублей материального ущерба, нанесенного Пенсионному Фонду.

Фото: прокуратура Калужской области.