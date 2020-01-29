В Обнинске воришки сдали на металлолом решетки

В Обнинске полицейские задержали трех местных жителей, которые подозреваются в краже металлических решеток.

Как сообщили в областном УМВД, мужчина похитили 14 металлических решеток возле подъездов на улице Курчатова, а позже сдали их на металлолом.

Ущерб, причиненный управляющей компании, составил 30 тысяч рублей.

Похищенное имущество изъято. Ведется следствие.

Фото: УМВД России по Калужской области.