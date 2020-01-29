В Обнинске воришки сдали на металлолом решетки

В Обнинске полицейские задержали трех местных жителей, которые подозреваются в краже металлических решеток.
Как сообщили в областном УМВД, мужчина похитили 14 металлических решеток возле подъездов на улице Курчатова, а позже сдали их на металлолом.
Ущерб, причиненный управляющей компании, составил 30 тысяч рублей.
Похищенное имущество изъято. Ведется следствие.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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