Должник испугался изъятия авто и выплатил полмиллиона

Житель одной из деревень Кировского района набрал кредитов в пяти разных банках, но не спешил их погашать. В итоге у него накопился долг в 417 тысяч рублей, рассказали судебные приставы региона.

Они и выписали неплательщику требование о предъявлении его иномарки для ареста, а также назначили исполнительные действия по её изъятию.

Также были арестованы счета должника: с них списано 32 тысячи рублей. Остаток-365 тысяч мужчина оплатил, чтобы не расставаться с автомобилем.