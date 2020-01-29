В Серпейске уничтожили нелицензированное спиртное

Житель Мещовского района обратился в прокуратуру с сообщением о том, что местный предприниматель продает нелицензированный алкоголь.

В ходе проверки информация подтвердилась: в магазине в селе Серпейск продавалось спиртное без сопроводительных документов.

Предприниматель привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, а вся изъятая продукция уничтожена.

Фото: pxhere.com.