В Серпейске уничтожили нелицензированное спиртное

Житель Мещовского района обратился в прокуратуру с сообщением о том, что местный предприниматель продает нелицензированный алкоголь.
В ходе проверки информация подтвердилась: в магазине в селе Серпейск продавалось спиртное без сопроводительных документов.
Предприниматель привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, а вся изъятая продукция уничтожена.
Фото: pxhere.com.
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