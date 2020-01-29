Наркодилера отправили в тюрьму на 6 лет

Обнинский городской суд вынес приговор 37-летнему жителю Жуковского района, который признан виновным в совершении незаконного сбыта психотропных веществ в крупном размере.
Как рассказали в областной прокуратуре, мужчина продал наркотик в Обнинске за 3 тысячи рублей.
Теперь он не сможет заниматься противоправной деятельностью в ближайшие шесть лет: его приговорили отбывать наказание в колонии строгого режима.
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