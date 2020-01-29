Иностранца приговорили к очередному сроку за кражу

Дзержинский районный суд вынес приговор 33-летнему жителю Таджикистана, который в прошлом году проник в чужой дом в Дзержинском районе и похитил деньги.
Как рассказали в областной прокуратуре, на тот момент злоумышленник имел непогашенную судимость, однако вновь решился на преступление и украл 15 тысяч рублей.
Мужчине назначили наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Фото: pxhere.com.
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