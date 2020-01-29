Осужденные сделали шкафы для чиновников

Осужденные исправительной колонии №3 изготовили металлические шкафы для одежды для регионального Управления капитального строительства.
Этот вид продукции новый для производственного участка исправительного учреждения, так как не является стандартным, а изготавливается по эскизам заказчика, рассказали в пресс-службе УФСИН.
Также осужденные выпускают обувь, строительные материалы, хозяйственный и бытовой инвентарь.
Фото: УФСИН России по Калужской области.
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