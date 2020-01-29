Осужденные сделали шкафы для чиновников

Осужденные исправительной колонии №3 изготовили металлические шкафы для одежды для регионального Управления капитального строительства.

Этот вид продукции новый для производственного участка исправительного учреждения, так как не является стандартным, а изготавливается по эскизам заказчика, рассказали в пресс-службе УФСИН.

Также осужденные выпускают обувь, строительные материалы, хозяйственный и бытовой инвентарь.

Фото: УФСИН России по Калужской области.