Придя в гости, молодой человек вынес золото знакомых

Жительница Людиново обратилась в полицию после того, как обнаружила пропажу золотых украшений.
Сумма причиненного ущерба составила более 56 тысяч рублей. Узнав о произошедшем дочь потерпевшей решила проверить и свои аксессуары, находящиеся в квартире. Выяснилось, что и у нее не хватает золотых украшений на сумму 10 тысяч рублей.
Полицейские установили, что к краже причастен молодой человек, который не раз бывал в гостях у потерпевших.
Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Фото: pxhere.com.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!