Придя в гости, молодой человек вынес золото знакомых

Жительница Людиново обратилась в полицию после того, как обнаружила пропажу золотых украшений.

Сумма причиненного ущерба составила более 56 тысяч рублей. Узнав о произошедшем дочь потерпевшей решила проверить и свои аксессуары, находящиеся в квартире. Выяснилось, что и у нее не хватает золотых украшений на сумму 10 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к краже причастен молодой человек, который не раз бывал в гостях у потерпевших.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Фото: pxhere.com.