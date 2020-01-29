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Житель Обнинска продавал несуществующий товар

Опубликовано: 29.01.2020 09:06 0 112
Житель Обнинска продавал несуществующий товар

Обнинские полицейские расследуют уголовное дело о мошенничестве.

Как рассказали в областном УМВД, ранее судимый местный житель разместил в Интернете объявление о продаже не существующего поршневого компрессора.

Вскоре с автором объявления связался потенциальный покупатель, житель соседнего региона. Мужчину устроила цена и по условиям сделки он внес предоплату, перечислив на счет продавца 4 тысячи рублей.

Однако житель наукограда свои обязательства не исполнил.

Фигурант во всем признался, расследование уголовного дела о мошенничестве продолжается.

 

Опубликовано: 29.01.2020 09:06 0 112
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