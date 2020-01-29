Житель Обнинска продавал несуществующий товар

Обнинские полицейские расследуют уголовное дело о мошенничестве.
Как рассказали в областном УМВД, ранее судимый местный житель разместил в Интернете объявление о продаже не существующего поршневого компрессора.
Вскоре с автором объявления связался потенциальный покупатель, житель соседнего региона. Мужчину устроила цена и по условиям сделки он внес предоплату, перечислив на счет продавца 4 тысячи рублей.
Однако житель наукограда свои обязательства не исполнил.
Фигурант во всем признался, расследование уголовного дела о мошенничестве продолжается.
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