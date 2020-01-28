Владельца хостела обязали закупить самоспасатели

В Обнинске прокуратура проверила хостел, расположенный на первом этаже одного из многоквартирных домов.

В ходе ревизии специалисты обнаружили, что в помещении неисправна пожарная сигнализация, нет планов эвакуации при пожаре.

Дежурный персонал не был обеспечен инструкцией о действиях при пожаре, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 28 января.

Кроме того у администраторов хостела не было электрических фонарей и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека (самоспасателей).

В отношении коммерсанта возбудили административное дело и обязали устранить все нарушения.

Фото: Pixabay.com.