Детсадовцы примерили спецодежду пожарных

Завершилась встреча показом мультфильма «Спасик и его команда.

Кроме того малыши в игровой форме научились правильно вызывать спасателей и сообщать необходимую информацию.

Начальник центра рассказала детям о том, как раньше работали пожарные, разрешила потрогать экспонаты и померить спецодежду профессиональных огнеборцев.

Воспитанники калужского детского сада «Здравушка» посетили музейно-выставочный центр Главного управления МЧС по Калужской области, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 28 января.

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