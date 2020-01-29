Один из крупнейших госархивов построят в Обнинске

Во вторник, 28 января, в Администрации Обнинска состоялось совещание по проектированию архивного комплекса Государственного архива, сообщила пресс-служба ведомства.
Это будет один из крупнейших архивов в стране, емкостью не менее 12 миллионов дел и общей площадью свыше 55 000 квадратных метров.
Планируется, что в госархиве будет работать 275 человек, для их обучения создадут специальный центр.
Комплекс построят на площадке технопарка «Обнинск».
Окончание строительства намечено на 2022 год.
Фото: пресс-служба Администрации Обнинска
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