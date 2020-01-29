Один из крупнейших госархивов построят в Обнинске

Во вторник, 28 января, в Администрации Обнинска состоялось совещание по проектированию архивного комплекса Государственного архива, сообщила пресс-служба ведомства.

Это будет один из крупнейших архивов в стране, емкостью не менее 12 миллионов дел и общей площадью свыше 55 000 квадратных метров.

Планируется, что в госархиве будет работать 275 человек, для их обучения создадут специальный центр.

Комплекс построят на площадке технопарка «Обнинск».

Окончание строительства намечено на 2022 год.

Фото: пресс-служба Администрации Обнинска