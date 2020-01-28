Мужчина стал инвалидом из-за бездействия медиков

В Калуге бригада медиков коммерческой скорой помощи прибыла по вызову к больному. Мужчине поставили уколы, но в госпитализации отказали.
Ночью больному стало резко хуже, и его экстренно доставили в реанимацию областной больницы.
Там врачи сообщили, что было упущено время для оказания необходимой медпомощи. Мужчина стал инвалидом 1 группы.
Гражданин обратился в полицию с жалобой на бездействие медиков коммерческой скорой помощи.
Но силовики отказались возбуждать дело из-за отсутствия состава преступления.
Тогда калужанин пришел за помощью к омбудсмену.
Уполномоченный обратился к прокурору Калуги с просьбой провести проверку, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 28 января.
По итогу прокуратура выявила нарушения в действиях полицейских и вынесла постановление о полном удовлетворении жалобы.
Фото: Pixabay.com
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