Мужчина стал инвалидом из-за бездействия медиков

В Калуге бригада медиков коммерческой скорой помощи прибыла по вызову к больному. Мужчине поставили уколы, но в госпитализации отказали.

Ночью больному стало резко хуже, и его экстренно доставили в реанимацию областной больницы.

Там врачи сообщили, что было упущено время для оказания необходимой медпомощи. Мужчина стал инвалидом 1 группы.

Гражданин обратился в полицию с жалобой на бездействие медиков коммерческой скорой помощи.

Но силовики отказались возбуждать дело из-за отсутствия состава преступления.

Тогда калужанин пришел за помощью к омбудсмену.

Уполномоченный обратился к прокурору Калуги с просьбой провести проверку, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 28 января.

По итогу прокуратура выявила нарушения в действиях полицейских и вынесла постановление о полном удовлетворении жалобы.

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