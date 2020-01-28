Сельских школьников свозили к зубрам

Экскурсию «В гости к зубрам» провели для школьников села Дудоровский Ульяновского района.

На смотровую площадку, куда привезли ребятишек и сопровождающих взрослых, из засечных дубрав вышло стадо из более чем сорока животных: взрослых зубров и малышей.

Экскурсовод рассказала детям о лесных быках и других обитателях заповедника, о том, чем занимаются работники нацпарка.

Экскурсии для школьников будут проводиться и дальше, их цель - объяснить ребятам, почему так важно сохранить тот мир, который нас окружает, сообщила пресс-служба заповедника в понедельник, 27 января.

Фото: Калужские засеки