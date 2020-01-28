Калужские каратисты стали призерами в Орле

В прошедшее воскресенье, 26 января, в Орле состоялось открытое первенство города по каратэ.
В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из Воронежской, Смоленской, Брянской, Тульской, Калужской, Рязанской, Орловской областей.
Калугу представляла команда СШОР Вымпел.
Воспитанники спортшколы заняли призовые места:
Подготовила юных спортсменов тренер Конопельчева Наталья Александровна, сообщили на сайте организации.
Фото: СШОР Вымпел.
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